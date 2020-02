Delle Alli se disculpa por hacer broma sobre coronavirus.

Delle Alli se disculpó por una desafortunada broma que hizo en redes sociales sobre el coronavirus, enfermedad que poco a poco se propaga en todo el planeta.

El futbolista del Tottenham había publicado un video en su cuenta de Snapchat, donde aparecía con un cubrebocas en una sala de aeropuerto, con el mensaje “¿Corona qué? Por favor escuche con volumen”. Después le acercó la cámara a un hombre asiático.

Continuó diciendo que el “virus tiene que ser más rápido que eso para atraparme”.

Tras ser criticado por sus seguidores por racista, el jugador de 23 años borró las publicaciones y se disculpó públicamente.

No fue divertido, me di cuenta de inmediato y lo eliminé. Quedé mal y dejé mal al club. No quiero que ustedes tengan esa impresión de mí", manifestó Alli en la red social china Weibo.