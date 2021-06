Definidas las dos Finales de Conferencia de la NBA

EU-. Este domingo quedaron definidas las dos Finales de Conferencia de la temporada 2020-21 de NBA, con dos equipos que nunca ha sido campeones del circuito y otro par que no han ganado desde hace 50 años.

La Final de la Conferencia Oeste arrancó este domingo entre Suns de Phoenix y Clippers de Los Ángeles, juego que tuvo como ganador al equipo de Arizona, al llevarse el triunfo en casa 120 a 114.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Los Soles aplastaron y eliminaron a los Nuggets de Denver por barrida para alcanzar el pase a Western Conference Finals, mientras que los californianos echaron en seis juegos al Jazz de Utah.

Final de Conferencia Este

La East Conference Finals quedó apenas definida la noche de este domingo con el triunfo de Hawks de Atlanta sobre 76ers de Filadelfia en el juego siete, en un cerrado duelo que terminó 103 a 96.

Los Bucks de Milwaukee serán los rivales de los Halcones por el pase a la final de NBA, luego de que avanzaron al eliminar en también un juego siete a Nets de Brooklyn, aunque este se definió en la prórroga el pasado sábado.

@NBA

Últimos títulos de NBA de los cuatro equipos

Suns de Phoenix: No han sido campeones

Clippers de Los Ángeles: No han sido campeones

Hawks de Atlanta: 1958 (aún no jugaban en Atlanta)

Bucks de Milwaukee: 1971