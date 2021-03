Definen cuartos de final en Liga de Campeones de Europa

El sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa dejó grandes enfrentamientos en puerta para el mes de abril, entre ellos el del Porto del mexicano Jesús “Tecatito” Corona frente al Chelsea.

La ceremonia efectuada en la sede de la UEFA de Nyon, Suiza, también agendó la reedición de la final del 2020, entre el PSG y el actual campeón de la Champions League y el Mundial de Clubes: Bayern Munich.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Real Madrid y Liverpool volverán a verse la caras luego de enfrentarse en la final del 2018, mientras que el Manchester City buscará abrirse camino hacia su primer título en este torneo frente al Borussia Dortmund.

Los juegos de Ida están programados para realizarse los días 6 y 7 de abril, después tendrán que volverse a enfrentarse entre el 13 y el 14 del mismo mes para definir a los semifinalistas.

El ganador entre Porto y Chelsea chocará ante el vencedor del duelo Real Madrid-Liverpool; de manera que la otra llave saldrá de los supervivientes del Manchester City-Borussia Dortmund y Bayern Munich-PSG.

Las semifinales de Ida se jugarán el 27 y 28 de abril, y se espera que los juegos de Vuelta sean el 4 y 5 de mayo; la final se disputará a un solo juego en la capital de Turquía, Estambul, el 29 de mayo.

CUARTOS DE FINAL

+Manchester City vs. Borussia Dortmund

+Bayern Munich vs. PSG

-Porto vs. Chelsea

-Real Madrid vs. Liverpool

+Ganadores se enfrentan en semifinales

-Ganadores se enfrentan en semifinales