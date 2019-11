Defensa de Santos, en contra de los castigos por grito homofóbico

TORREÓN, Coahuila.- El defensa de Santos, Matheus Doria, se dijo inconforme por las medidas que la Liga MX estableció para erradicar el grito homofóbico, mismas que se tomaron para evitar mayores sanciones de FIFA.

En mi país siempre nos gritaron eso y nunca tuvimos problema. Nosotros (jugadores) no tenemos mucho que ver y eso de salir del partido cinco minutos, nosotros no somos los que gritamos y eso nos perjudica mucho. Estar parados en el túnel para mí no es la solución”, expresó el brasileño.