Decisión sobre futuro de la temporada de la NBA se tomará hasta mayo, asegura Silver

ESTADOS UNIDOS - El comisionado de la NBA, Adam Silver, no espera que se tome ninguna decisión sobre la posible reanudación de la temporada 2019-20 hasta al menos el mes de mayo, y dice que la pandemia de coronavirus hace que sea demasiado difícil proyectar lo que sucederá.



Silver habló el lunes en la cuenta de Twitter de la NBA como parte de la nueva iniciativa #NBATogether de la liga en una conversación organizada por Ernie Johnson de Turner Sports.



"Esencialmente, lo que le dije a mis amigos durante la última semana es que deberíamos aceptar que, al menos durante el mes de abril, no estaremos en condiciones de tomar decisiones", dijo Silver. "Y no creo que eso signifique necesariamente que el 1 de mayo lo estaremos".

La NBA fue la primera de las principales ligas deportivas profesionales de Estados Unidos en suspender de forma indefinida la competición debido a la amenaza COVID-19, y lo hizo después de que el pívot de los Jazz de Utah, el francés Rudy Gobert, se convirtiera en el primer jugador de la liga en dar positivo por el virus.La temporada regular de la liga debería terminar el 15 de abril, y los playoffs comenzar tres días después. En el momento de la suspensión todavía quedaban 259 partidos por disputarse.Silver dijo que no se ha tomado una decisión sobre si la temporada regular se reanudará o si la liga, suponiendo que la temporada pueda comenzar de nuevo, vaya directamente a los playoffs, ni que formato tendrá.De no poderse completar la temporada la NBA perdería cerca de 800 millones de dólares.