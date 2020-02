“Decepcionado” de Andy Ruiz se siente el campeón mundial Wilder

Deontay Wilder, campeón mundial de los pesos pesados, habló acerca de Andy Ruiz y como su futuro se ve complicado tras la derrota que sufrió ante Anthony Joshua en diciembre pasado.

El pugilista de 34 años aseguró sentirse decepcionado con respecto a su colega de origen mexicano, pues dice él le tenía fe y consideraba reafirmaría su poder en la revancha ante el británico, algo que no sucedió.

"Realmente quería verle alcanzar la grandeza especialmente debido al principio de su carrera en el boxeo, cuando casi lo desalojaron de su apartamento. No sé como se siente ser desalojado (y no quiero saber jamás lo que se siente al no tener un hogar), pero él estaba metido en esa situación y un ángel llegó y lo salvó.

Le dieron una oportunidad, una gran oportunidad (Anthony Joshua) para convertirse en mega estrella, Ruiz le venció, lo noqueó, lo arrojó a la lona en cuatro ocasiones y lo despachó. Tuvo la pelea más importante de su vida y dejó ir todo (en la revancha)", expresó para ESPN.

Ruiz tendría una oportunidad para reivindicarse en mayo o junio de este año, cuando se prevé vuelva a subir al ring, y ya habría dos probables rivales.