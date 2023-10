Debates y decisiones: El camino de la Selección Mexicana hacia el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO.-La Selección Mexicana se encuentra en un momento crucial en su proceso de cambio generacional de cara al Mundial 2026, sin embargo, el director técnico del "tri", Jaime Lozano, ha desatado un intenso debate al continuar convocando a experimentados futbolistas como Guillermo Ochoa y Héctor Herrera.

Jaime Lozano fue seleccionado para liderar el proyecto del equipo mexicano rumbo a la próxima Copa del Mundo. No obstante, el estratega ha sido objeto de críticas por mantener en la convocatoria a Ochoa y Herrera, quienes superarán los 40 y 35 años de edad, respectivamente.

A pesar de las controversias, el entrenador y ex seleccionado nacional, Francisco Palencia, respalda la decisión de incluir a Guillermo Ochoa y Héctor Herrera en el equipo, ya que considera que ambos jugadores aún tienen el nivel necesario para vestir la camiseta del "tricolor".

Me parece que Herrera y Ochoa todavía tienen para dar a la selección. Herrera antes del Mundial de Qatar no estaba en el nivel óptimo, hasta yo lo dije en su momento, pero creo que ahora ya está regresando, no es tan veterano como muchos creen. Y Ochoa, está manteniendo su nivel y lo ha demostrado, si ambos se mantienen pueden seguir en la selección", comentó Francisco Palencia en entrevista exclusiva para EL IMPARCIAL.