De ganar la Serie Mundial a combatir el coronavirus: la historia de Mark Hamilton

No muchos médicos pueden presumir haber ganado un anillo de Serie Mundial. Probablemente ninguno, además de Mark Hamilton.

El ex pelotero de 35 años jugó con el equipo de los Cardenales de San Luis que ganó el Clásico de Otoño en 2011, y en 2014, tras retirarse del diamante, inició sus estudios de medicina.

Ahora, tras la contingencia sanitaria por el coronavirus, el ex jugador y su generación se graduarán un mes antes de lo previsto de la Escuela de Medicina Donald & Barbara Zucker en Hofstra/Northwell.

Posteriormente, el recién egresado médico comenzará su vida profesional con uno de los retos más complicados que se le pudieron haber presentado: apoyar con los esfuerzos contra el Covid-19 en Nueva York, una de las zonas más afectadas por la pandemia.

Podría recibir mañana una llamada en que me digan que es tiempo de intervenir. He tenido un viaje increíble para convertirme en médico durante los últimos cuatro años, y en ningún momento pensé que me encontraría ingresando al campo profesional en un momento como éste", expresó Hamilton.