¡De Tiburones a fecha libre! Se ausentarán vs Tigres

XALAPA, Veracruz.- El Veracruz no jugará ante Tigres el próximo viernes por adeudos. Así lo confirmó Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolista Profesionales (AMFpro).

El dirigente de la Asociación confirmó para Fox Sports que los jugadores de los Tiburones Rojos no disputarán el duelo ante los felinos en el Luis 'Pirata' Fuente.

“Los jugadores me comentaron la situación. La situación de algunos jugadores es desesperante, a unos le deben seis meses, otros de que inició el torneo no han cobrado. Los utileros duermen en colchonetas abajo del estadio, los hijos de algunos jugadores los corren de la escuela… Así que se llegó a una decisión fue que no se jugará el próximo viernes. Hoy están firmes y la Asociación los los va a apoyar”, dijo Ortiz.

Agregó que: “Otros equipos nos han manifestado su apoyo. No lo podemos esconder. Los demás tenemos que ser solidarios. Está justificado. No nos gusta. Espero que esto ayude para resolver la situación”.

Es lamentable, siguió “que digan (en la Liga MX) que esto es la primera vez que pasa. Hoy por mí, mañana por ti. Esperemos que todo salga de la mejor manera.

Hay que dignificar la profesión. Los jugadores,a firma Ortiz, ya no quieren hablar con la gente de la Liga o la FMF, “no quieren hablar con Bonilla ni Yon de Luisa. Quieren hablar con los dueños… A los jugadores de la Sub 20 les redujeron el sueldo de 6 mil pesos a 3 mil pesos. Todo está mal”.