David Villa anunció su retiro como profesional

El español David Villa, jugador del Vissel Kobe de Japón, anunció su retiro del balompié al término de la presente temporada, a finales de este año.

"Siempre me he dicho a mí mismo que prefiero dejar yo el futbol antes de que el futbol me deje a mí", expresó en una rueda prensa, añadiendo que es una decisión que tomó tras ‘meditarlo’ mucho.

El futbolista de 37 años llegó a tierras niponas a principios de este año, después de su estancia de cuatro temporadas con el New York City FC en Estados Unidos.

Comenzó su carrera con el Sporting de Gijón en el año 2000, y posteriormente jugó para equipos como el Zaragoza, Valencia, Barcelona, Atlético de Madrid y el Melbourne City FC.

"He decidido que este es el momento perfecto", mencionó el ‘Guaje’, asegurando que ahora podrá dedicar su tiempo a otro tipo de actividades, como la gestión de un club en la Gran Manzana, el cual adquirirá.

"Espero poder seguir contribuyendo al futbol con el club de Queens y con las academias que tenemos en diferentes países", precisó Villa.

Aprovechó para agradecer a compañeros, amigos y familiares que lo acompañaron a lo largo de su carrera.

"Sin ellos no lo hubiera podido conseguir", afirmó.

En su palmarés se encuentran tres títulos de Liga, tres Copas del Rey, tres Supercopas de España, y la Eurocopa del 2008, el Mundial de Sudáfrica 2010, así como una Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.