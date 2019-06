David Ortiz se encuentra estable tras ataque

SANTO DOMINGO.-David Ortiz fue emboscado el domingo por un hombre que se bajó de una motocicleta y le disparó en la espalda casi a quemarropa en su natal República Dominicana, según las autoridades.



El ex toletero de los Medias Rojas de Boston estaba en el Dial Bar and Lounge de Santo Domingo en torno a las 20:50 cuando el agresor se le acercó por la espalda y le disparó. Ortiz fue trasladado a un centro médico donde fue operado y se encontraba estable, indicó el director de la Policía Nacional dominicana, Ney Aldrin Bautista Almonte.



El tirador fue capturado por una multitud en el bar y golpeado por la gente, dijo Bautista. La policía esperaba a que fuera atendido por sus heridas para interrogarlo.



El presentador de televisión dominicano Jhoel López estaba con Ortiz en el momento del ataque. También resultó herido, al parecer por la misma bala, señaló el director de policía.

El padre de Ortiz, Leo, dijo que las autoridades le habían informado del tiroteo pero no le dieron detalles.



Me llamaron para decirme que David está herido y que lo llevaron a un centro médico, pero no me dijeron cómo está ni a dónde lo trasladaron exactamente”, dijo Leo Ortiz a ESPN.com.