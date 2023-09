David Faitelson llega a Televisa: para "luchar contra los intereses", asegura

CIUDAD DE MÉXICO.- Los rumores sobre la posible incorporación de David Faitelson a Televisa siguen tomando fuerza, aunque aún no hay confirmación oficial de ninguna de las partes. A pesar de esto, el periodista ya ha dejado entrever indicios de esta nueva etapa en su carrera.

Actualmente, Faitelson está cubriendo la pelea entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo y compartió sus perspectivas con La Octava Sports.

Faitelson mantendrá su estilo sin importar dónde esté

Afirmó que, esté donde esté (en la empresa que sea), mantendrá su estilo directo que ha sido característico a lo largo de su carrera en los medios.

En todos los fotos hay que luchar contra los intereses, ese va a ser el gran reto, pero tengo tengo confianza en que lo podré hacer", mencionó David.

HABLÓ DEL GRAN RETO QUE TENDRÁ EN TELEVISA �� @eliasquijadag platicó con David Faitelson sobre si seguirá siendo el mismo en su nueva televisora. “Soy auténtico y hay que luchar contra los intereses” dijo @DavidFaitelson_



Sobre el Canelo, dejó claro que no es nada personal ❌ pic.twitter.com/Y8lLMf2mHg— La Octava Sports (@laoctavasports) September 29, 2023

Faitelson no menciona a Televisa pero crece rumor de su llegada

Sin mencionar directamente a Televisa, señaló: "ya veremos qué sucede en el futuro próximo, pero no tengo otra forma de ser, porque soy auténtico, no creo un personaje; como estoy hablando ahora, así hablo en la mesa de mi casa, no hay nada impostado".

No hay otro, yo soy el mismo y seguiré siendo así siempre", afirmó David.

Aunque la llegada a Televisa representaría un nuevo escenario para Faitelson, una entidad que ha criticado en el pasado por cuestiones futbolísticas, aseguró que continuará expresando sus opiniones e ideas como lo ha hecho hasta ahora.

Todo apunta a que el anuncio oficial de la colaboración entre Faitelson y Televisa podría producirse en cuestión de días.