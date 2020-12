David Faitelson hace el ridículo y confunde a Santiago Solari con su hermano

CIUDAD DE MÉXICO.- El América ya tiene entrenador. Tras la salida de Miguel Herrera por el fracaso en la Concacaf Liga de Campeones y la eliminación en Liguilla ante Chivas, agregado a sus escándalos, este martes el equipo de Coapa confirmó que el argentino Santiago Solari es el nuevo estratega de las Águilas.

Con experiencia como DT en el futbol de España con el Real Madrid, Solari tendrá su primera aventura en un banquillo en el futbol mexicano.

Cabe recordar que en 2009 el ahora técnico azulcrema jugó para los Potros de Hierro del Atlante.

El América le dio la bienvenida al sudamericano en sus redes sociales con un comunicado y un video.

Faileson hace el ridículo

Tra la llegada de Solari, David Faitelson hizo el ridículo al compararlo con su hermano, Esteban.

"No sé cuáles son los méritos de Esteban Solari para dirigir al América. Su paso por el Real Madrid no significó demasiado. No tuvo otro club trascendental en la primera división. Es un plan de algún vivaz promotor que ha prometido las luna y las estrellas en Coapa...", escribió en Twitter.

Rápidamente se volvió tendencia en redes, pues lo criticaron por el error.

"La opinión de los "profesionales" en los medios de comunicación: Faitelson confunde a Esteban con Santiago. La ignorancia es temeraria", comentó un aficionado del América.

Por su parte, Monse dijo: "Mira lo que opina este verdadero periodista, ¿A quién le creo a Alexis que es un gran periodista o a un psudoperiodista estupido cómo tú?".

Para finalizar, el periodista de ESPN remató diciendo:

"Las Águilas van a extrañar en serio a Miguel Herrera, director técnico que recientemente fue despedido de equipo por sus tropiezos deportivos y sus actitudes fuera de la cancha".