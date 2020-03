David Benavidez tendrá que esperar para defender su campeonato en Phoenix

ESTADOS UNIDOS - Los sueños se les desvanecieron por el momento al monarca estadounidense, David “Bandera Roja” Benavidez, pues la pandemia del coroanvirus ha obligado que el pugilista no pueda defender su cinturón supermedio del CMB el 18 de abril en su ciudad natal, Phoenix.

Pero a pesar la situación no pierde la esperanza de presentarse frente a su público y cumplir con su defensa obligatoria en contra del colombiano Roamer Alexis Angulo. Su promotora Premier Boxing Champions tomó la decisión de suspender la cartelera, debido a que Estados Unidos está siendo fuertemente atacado por el contagio del virus.

"Es muy decepcionante porque no voy a poder pelear en mi ciudad natal, lo que he estado tratando de hacer durante los últimos cinco años, aunque tengo confianza de que la pelea se podrá reprogramar en Phoenix. Por el momento y por la situación en la que nos encontramos, lo mejor es seguir las recomendaciones de las autoridades y permanecer en casa", dijo Benavidez.

Benavidez se encuentra resguardado en Seattle a lado de su familia, pero a pesar de que aún no se sabe cuándo se reanudará la fecha de su duelo y a pesar de que bajó la intensidad de sus entrenamientos sigue manteniéndose activo para seguir estable con su condición.

"Me quedaré moviéndome en el gimnasio, probablemente correré en la máquina, haré un pequeño trabajo de costal, un poco de guanteo. Siento que esa es una parte normal de mi vida de todos modos. Me mantendré en movimiento todos los días. Me siento muy cómodo entrenando", apuntó.