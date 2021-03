David Benavidez asegura que el 'Canelo' no quiere enfrentarlo

Además de los campeones mundiales Billy Joe Saunders y Caleb Plant, hay otro duro rival quien asegura que el "Canelo" le ha sacado la vuelta.



El mexicano estadounidense David Benavidez (23-0, 20 KOs), quien es el clasificado número uno del Consejo Mundial de Boxeo, está convencido que Saúl Álvarez dejará la división de los Supermedianos antes de enfrentarlo.



El apodado "Bandera Roja" enfrentará la próxima semana a Ronald Ellis en una pelea que se supone sería eliminatoria para medirse al ganador del combate entre Anthony Dirrell y Kyrone Davis, del pasado fin de semana y que terminó en empate, para decidir al rival obligatorio del "Canelo" por el CMB.



Ahora mismo mi trabajo es vencer a quien me pongan enfrente. No me importa. Para ser honesto, si gano la mandatoria como lo haré, siento que 'Canelo' no me va a dar la oportunidad de cualquier modo.