Danny Hoesen, del San José Earthquakes denuncia insultos racistas en redes sociales

Danny Hoesen, jugador del San José Earthquakes, manifestó que recibió insultos racistas en redes sociales, lamentando que esto suceda en medio del apogeo del movimiento ‘Black Lives Matter’, el cual nació tras el brutal asesinato de George Floyd, un afroamericano, a manos de un policía.

Agregó que lo comentó con sus compañeros de equipo y estos le demostraron su apoyo.

"Los muchachos que no son de color y vivieron en este país por mucho tiempo, incluso, se disculparon y dijeron que: 'no teníamos idea de lo que estaba pasando y por lo que estaban pasando estos muchachos'. Así que creo que es bueno que todos comiencen a mantenerse unidos y abordar el problema", explicó en conferencia telefónica.

Tristemente, el futbolista europeo aseguró que el racismo es un problema con el cual ha tenido que vivir toda su vida, pero que espera ver un cambio dentro de poco.

No es que el racismo esté solo en Estados Unidos; está en Europa, está en Asia, está en todas partes. Y desde esa perspectiva, no me sorprende. Mi opinión no cambió mucho. Tengo curiosidad por saber cómo lo manejará el país, cómo lo manejará el presidente. La gente comienza a ver que es hora de un cambio y eso será muy interesante en los próximos dos meses", añadió el atacante.