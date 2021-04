Daniela Torres: Corredora, representante de Querétaro, impone tiempo récord en Italia

CIUDAD DE MÉXICO.-La corredora, representante de Querétaro, Daniela Torres Huerta participó en el Xiamen Marathon & Tuscany Camp Global Élite celebrado en Siena, Italia, donde debutó en la prueba de maratón e hizo historia al ser la debutante mexicana más rápida en esta prueba con un tiempo de 2 horas 28 minutos y 55 segundos, récord que también la coloca como la segunda mejor maratonista del país, hasta el momento, para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Es una felicidad muy grande, personalmente fue algo muy bonito, mi mamá falleció hace medio año y la última vez que platiqué con ella, me dijo que quería verme en unos Juegos, entonces por eso fue tanta mi emoción el saber que aunque ella ya no esté aquí físicamente, pude cumplir algo que ella decía que podía hacer, algo en lo que ella creía", expresó.

El gobernador Francisco Domínguez, a través de un mensaje en Twitter, dijo: "felicitamos a la atleta Daniela Torres, orgullosamente formada en Querétaro; dio la marca mínima para #Tokyo2021, se coloca como la debutante en el Maratón Europeo más rápida de todos los tiempos. Su tiempo de 2:28:55, la ubica como la 6ta maratonista mexicana en la historia".

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La mexicana #DanielaTorres da marca olímpica para #Tokyo2020 en maratón italiano avalado por @WorldAthletics; cruza la meta con lágrimas y recibida por su entrenador #EnriqueHernández

Lee más �� https://t.co/Dj17rdcZx5 pic.twitter.com/mdvmqTE5Vg — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) April 11, 2021

La clasificación para Tokio es correr los 42.195 kilómetros por debajo de 2 horas 29 minutos y 30 segundos, aún falta esperar las marcas de otras dos maratonistas mexicanas que competirán la próxima semana en Holanda, para confirmar si Daniela será quien acuda a la justa veraniega, ya que a Tokio solamente irán las 3 mejores marcas nacionales.

La representante de Querétaro se mostró agradecida con su entrenador, Enrique Hernández, su equipo Gondi MX y las personas que se han mantenido cercanas a ella.

"Esto no lo logré sola, cuento con el respaldo de mi equipo y de mi entrenador, me ha funcionado muy bien el plan de entrenamiento que tiene conmigo, estoy sumamente agradecida con él, porque desde el primer día que llegué a entrenar con ellos, creyó en mí, y dos años más tarde logramos dar la marca olímpica, entonces estoy muy agradecida con él, con mi equipo Gondi MX, con mi novio, mi familia y toda la gente que me apoya de Querétaro, de Guanajuato, de CDMX estoy muy agradecida con todas las personas que han estado aportando con palabras, con dinero, con material deportivo, todas esas personas suman", expresó.

Junto a Daniela, Andrea Ramírez y Úrsula Sánchez son las otras maratonistas mexicanas que han logrado dar la marca para los Juegos Olímpicos.