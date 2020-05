Daniel Lugo tiene puños prometedores

Con solo una derrota en sus casi 5 años como boxeador, el hermosillense Daniel “Caballo” Lugo reconoce que es uno de los prospectos más importantes con los que actualmente cuenta este deporte en Sonora.



Si bien sabe que para hacer válidas estas palabras tiene que demostrar su poderío, Lugo (21-1) sabe que tiene a calidad suficiente para poder conseguir sus metas, y está enfocado en llevar a cabo el trabajo necesario.

Pues sí, yo siento que soy de los mejores prospectos porque también tengo un equipo excelente con Alfredo (Caballero), es un equipo experimentado que ya tiene campeones mundiales y con toda la confianza que nos brinda sí siento que soy de los prospectos más sólidos”,

expresó.

El perteneciente a la división de los Superpluma mencionó que una de las cosas que mejor le ha caído en su carrera es el estar dentro del grupo de sparrings de Miguel “Alacrán” Berchelt, monarca mundial del CMB en este mismo peso.

“Es una motivación extra el estar trabajando con un campeón mundial como Berchelt, es un peleador muy fuerte, muy muy fuerte y nos exigen mucho a nosotros que somos sus sparrings y toda su experiencia nos hace que aprendamos de él”, destacó.

Además, se puso un plazo en especifico en el que quiere alcanzar su máxima meta que es ser poseedor de un título mundial.

“Yo en cuatro años me visualizo siendo campeón del mundo, pero tengo que trabajar más duro, seguir la disciplina que es una de las cosas que me caracteriza, trato de no faltar a ninguno de mis entrenamientos porque creo que todos los sueños sé trabajar en el gimnasio y sin disciplina no creo que lleguen a ningún lado”, destacó.



ES BUENO SABER...



En su último combate, Daniel Lugo se midió a Cruz Alonso Peñuelas a quien derrotó por decisión unánime.