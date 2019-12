Daniel Jacobs asegura que Chávez Jr. pone excusas para justificarse

Después de que Julio César Chávez Jr. declarará que Daniel Jacobs le rompió la nariz con artimañas, el boxeador estadounidense aseguró que las palabras del mexicano son meros pretextos para justificar su desempeño arriba del ring.

Me disculpo si él lo sintió de esa forma, pero tengo que ver las repeticiones para ver si fue realmente así, sabemos que Chávez a veces da excusas pero hablar de un robo mío pues... no diría que es inesperado pero obviamente los fans no estuvieron de acuerdo con la decisión, ya sabes”, expresó el púgil ganador de la pelea.