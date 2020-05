Daniel Durazo quiere volver a subir al podio en los Panamericanos.

El mantenerse dentro del radar de selección nacional y tener una medalla ahora en Juegos Centroamericanos se ha convertido en una inspiración para el hermosillense Daniel Durazo quien hace menos de un año logró metal de bronce en Lima 2019.



El softbolista que hizo historia para México con la primera presea en esta disciplina en Juegos Panamericanos aceptó que le agrada el hecho de formar parte del combinado nacional y tratar de conseguir más resultados positivos.

“Se supone que en noviembre tenemos los clasificatorios a Juegos Centroamericanos de 2021 que son en Panamá y el clasificatorio es en

Argentina, entonces se me abrieron las puertas para eso y tratar de buscar un lugar ahí y el pase a los Centroamericanos que es lo primero que viene en el calendario de la selección”, indicó.

A pesar de que sabe que la pelota blanda empezó para él como un hobbie, ahora ya se ha convertido en el deporte que le ha dado grandes resultados y en el que espera seguir peleando triunfos al más alto nivel.

“Podría decirse que soy parte de la selección, no puedo decir que tengo mi puesto asegurado pero creo que me van a voltear a ver más que como antes, porque el softbol lo usé como hobbie, y a lo que voy es que anteriormente había sido invitado a la selección y nunca me había dado la oportunidad de pelear un lugar y me siento contento”, aseguró.

Durazo también busca triunfar en el beisbol, incluso es parte del equipo representativo de la Universidad de Sonora y en estos momentos tiene enfocadas todas sus ideas en poder lograr el pase a la Universiada Nacional y lograr el oro para la máxima casa de estudios de la Entidad.



ES BUENO SABER...

Daniel Durazo fue uno de los dos sonorenses que ganaron medalla en el softbol en Lima 2019, el otro fue Enrique Sánchez.