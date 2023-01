Dani Alves ofrece indemnizar a denunciante y lo rechazan; quiere que pague en prisión

CIUDAD DE MÉXICO.- Dani Alves, futbolista que Pumas de la UNAM despidió tras ser ingresado a prisión, ofreció este indemnizar a la mujer denunciante de presunta violación.

Sin embargo, la joven rechazó la oferta del brasileño que fue enviado a prisión preventiva y sin derecho a fianza por presunto abuso sexual.

De acuerdo con el diario EL PAÍS, la mujer rechazó explícitamente a ejercer ese derecho ya que su único objetivo es que se haga justicia y que el exjugador del FC Barcelona pague con cárcel por lo ocurrido.

La permanencia en custodia por parte de Alves se debió a varios factores, dentro de los que destaca una sólida declaración por parte de la joven.

Algo que no sucedió con Dani Alves, quien según fuentes judiciales ofreció tres diferentes versiones, en las que pasó de estar en el baño a destacar que la chica le practicó una felación y no dijo nada para "protegerla".

Las declaraciones del jugador tuvieron contradicciones con las realizadas en un programa de televisión, en las que destacó no conocer a la joven.

Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé quién es, no la he visto nunca en mi vida”, comentó.