Dak Prescott enojado con los medios por difundir la información sobre su fiesta

ESTADOS UNIDOS - El mariscal de campo de los Cowboys de Dallas, Dak Prescott, dijo sentirse frustrado por la manera en que los medios de comunicación difundieron la noticia de que tuvo una reunión en su casa, en momentos en que se lleva a cabo una cuarentena debido a la pandemia del coronavirus.



El mismo día en que se dieron a conocer los hechos, el pasado fin de semana, el vicepresidente ejecutivo de los Cowboys, Stephen Jones, dijo que la organización se comunicó con Prescott y el corredor Ezekiel Elliott, quien estuvo presente en la reunión, en Prosper (Texas).



En entrevista hoy con la estación 105.3 The Fan, en Dallas, Jones dijo que "creo que ahora (ambos jugadores) están conscientes de cuán sensibles son estas situaciones".



"No creo que lo veas nunca más. Ciertamente son hombres por los que tenemos el mayor respeto y sé que entienden la sensibilidad de la situación. Es muy grave".





Después de esa entrevista, Prescott expresó su frustración por la cobertura de los medios que rodearon la reunión, que dijo que tenía menos de 10 personas.



"Entiendo y acepto que hay responsabilidades adicionales y escrutinio mediático que conlleva ser un mariscal de campo de la NFL, pero es muy frustrante y decepcionante cuando las personas brindan información completamente inexacta de fuentes anónimas", dijo en el comunicado.



"Para dejar las cosas claras: sé que debemos hacer todo lo posible para distanciarnos socialmente y, como todos, sigo ajustándome a lo que eso requiere, pero la verdad es que el viernes por la noche estuve con menos de 10 personas para cenar en casa, no fue una fiesta", explicó.



Agrega que "soy sensible a los desafíos a los que nos enfrentamos y me aseguro de apoyar a los socorristas y al personal médico y a todos los que trabajan largas horas".



El mariscal de campo indicó que "estamos en un momento en que necesitamos seguir educándonos sobre la importancia de la salud y el aislamiento durante esta pandemia y continuaré asegurándome de hacer mi parte siguiendo las pautas hasta que seamos aprobados para comenzar a regresar a las actividades normales".



TMZ informó que más de 30 personas estaban en la casa de Prescott.