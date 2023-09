DMT Azul y tres luchadores son suspendidos 6 meses de Tijuana

Cuatro luchadores fueron suspendidos seis meses en Tijuana por llevar el espectáculo desde ring, a las gradas y después a las calles afuera del Gimnasio Mariano Matamoros; en redes sociales, DMT Azul no se quedó callado y exhibió falta de protocolos de la Comisión.

El ‘Diamante Azul’ en equipo con Hereje ante la dupla conformada por Hijo de Fishman y Hallowen Jr, encabezaron el cartel de la promotora ‘IWT’ el pasado 10 de septiembre en ‘el Mariano’.

La lucha pasó del encordado a las primeras filas entre el público y al recibir dos advertencias por parte del Comisionado en turno Juan Manuel Cardona, hicieron caso omiso de regresar al cuadrilátero e incluso arrojaron un bote lleno de basura sobre este.

Fue en ese momento cuando la lucha se declaró como suspendida, pero los cuatro personajes prefirieron seguir afuera ante la petición del público. La comisión giró un comunicado donde se les suspende a los cuatro de participar en cualquier evento por seis meses.

El también conocido como ‘Demente Azul’ justificó las acciones y escribió en sus redes sociales que la afición que pagó un boleto merecía ver más de la lucha y que esta misma se ‘acabó’ dentro del gimnasio cuando la comisión lo pidió.

En la calle los comisionados no tienen jurisdicción”, publicó en su Instagram. “Si realmente hicieran su trabajo bien, entonces ¿Por qué al llegar al evento nunca me tomaron la presión ni me pidieron mi licencia?”, agregó.