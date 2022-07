DC United se impone a Orlando City por 5-3

DC United sumó tres puntos a su casillero tras ganar 5-3 contra Orlando City este lunes en el Exploria Stadium. Orlando City encaró el encuentro con la intención de sumar más puntos a su casillero después de empatar 1-1 en el último duelo celebrado frente a New England Revolution. Por su parte, DC United cayó derrotado por 3-1 en el último partido que disputó frente a Nashville SC y llevaba una racha de tres derrotas consecutivas. Con este buen resultado, el conjunto washingtoniano es decimotercero, mientras que Orlando City es séptimo al terminar el partido.

El partido arrancó de modo inmejorable para DC United, que estrenó el marcador por medio de un gol de Fountas instantes después del inicio del encuentro, en el minuto 5. Tras una nueva jugada aumentó el marcador del conjunto washingtoniano, que aumentó el marcador con un de Fountas en el minuto 8, concluyendo la primera parte con el resultado de 2-0.

El segundo tiempo comenzó de cara para el once washingtoniano, que puso más tierra de por medio gracias a otro gol de Fountas, que lograba así un hat-trick en el minuto 51. No obstante, el once floridano se aproximó en el marcador logrando el 3-1 a través de un tanto de Torres en el minuto 57. Sumó otra vez Orlando City, recortando distancias mediante un gol de Kara en el minuto 66. Pero posteriormente DC United aumentó distancias poniendo el 4-2 a través de un gol de Smith en el minuto 74. Sin embargo, Orlando City se aproximó en el marcador gracias al gol de pena máxima de Pato en el minuto 78. Aumentó diferencias el conjunto washingtoniano gracias a un gol de Robertha en los últimos instantes de partido, concretamente en el 96, terminando de esta manera el enfrentamiento con un marcador de 5-3 en el luminoso.

Los entrenadores de ambos equipos decidieron usar todos los cambios disponibles. En Orlando City entraron Araujo, Torres, Michel, Akindele y Lynn en sustitución de Mendez, Mulraney, Júnior Urso, Ruan y Pereyra, mientras que DC United dio entrada a Smith, Robertha, Smith, Alfaro y Odoi-Atsem por Sami Guediri, Fountas, Estrada, Julian Gressel y Kamara.

El árbitro del duelo mostró dos tarjetas amarillas. De los dos equipos, Schlegel de Orlando City y Robertha del equipo washingtoniano fueron amonestados con tarjeta amarilla.

Con 17 puntos, el equipo de Chad Ashton se ubicó en el decimotercer puesto de la tabla, mientras que el conjunto dirigido por Óscar Pareja se situó en séptima posición con 25 puntos al término del partido.