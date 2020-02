Cuenta conmigo: Pizarro revela lo que Beckham le dijo para ir al Inter Miami

CIUDAD DE MÉXICO.- Se va de México Rodolfo Pizarro y lo último que dijo en Monterrey fue: "cumplí".

El volante salió a La Florida para finiquitar su traspaso con el Inter Miami, su nuevo club, el de David Beckham, el que ya habló con él y le dijo: "tengo ganas de que juegues para nosotros".

"Habló conmigo en videollamadas. Me dijo que quería contar conmigo. Desde que me llamó influyó mucho para que tomara mi decisión"



Buenos ‘Ya se fue Pizarro’ días ��



“Rayados tenía 9 años sin ser campeón, creo que al final cumplí”



�� @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/BL1UGYVU7c — alexmtz (@alexmtz8603) February 13, 2020

"Disfruté el poco tiempo que estuve aquí, pero por algo pasan las cosas, algo me decía que no estaría mucho tiempo, por eso la cláusula de rescisión. Agradezco a la gente que confió en mí, a la afición. Creo que cumplí. El equipo no había sido campeón en nueve años, y lo volvió a hacer".

Pizarro voló a la Costa Este de los Estados Unidos en compañía de su padre y su representante.

No quiso decir si la mala relación con Antonio Mohamed fue motivo para acelerar su salida, pero afirmó que este cambio le ayudará a cumplir su más grande sueño, "creo que este paso me acerca un poco más a Europa, será más sencillo ir para allá, claro que tengo que hacer las cosas de mejor forma, acoplarme lo más rápido posible".

Para eso mucho tendrá que ver Diego Alonso, su técnico en Rayados. "Alguien que me Dio confianza en verdad, sabe lo que puedo darle, sabe cómo desarrollar mis destrezas. Seguro nos irá muy bien".

Confesó que un equipo ruso ofreció contratarlo pero a préstamo, "pero Monterrey no aceptó, a mí no me hubiera molestado, pero en fin, eso ya pasó, ahora voy con muchas ganas a cumplir con este reto".