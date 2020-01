Cuauhtémoc respalda decisión de ‘Chicharito’

CIUDAD DE MÉXICO.- La llegada del delantero mexicano Javier Hernández al LA Galaxy está cerca de concretarse, hecho que no pasó desapercibido para nadie en el entorno futbolístico mexicano. Y una opinión que muchos quisieran escuchar es la del ídolo americanista y gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien respaldo la decisión del "Chicharito" de poner fin a su carrera en Europa, aludiendo a que "lo más importante es el billete".

Fue en una entrevista para TUDN, donde Blanco expresó su opinión al respecto: "Recuerda que lo más importante es el billete. Aquí no le van a pagar lo que en estados Unidos, tiene 31 años y así es. Nunca cae mal un excelente contrato. Es una decisión que él toma. Si me hubieran dado a mí ese contrato, yo me voy a la MLS".

Durante la misma transmisión, el ex seleccionado nacional también criticó las decisiones de Miguel Herrera durante la final del Apertura 2019 contra Monterrey, sobre todo al momento de hacer los cambios, que según en palabras del gobernador, fueron perjudiciales.

"Creo que Mohamed hizo una gran estrategia; para mí se equivocó el Piojo por sacar a Richard Sánchez, que era el mejor jugador que tenía América", finalizó.