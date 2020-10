Cuadras arroja negativo a Covid-19 en nuevas pruebas y pelea ante "Gallo" Estrada sigue en pie

MÉXICO – El duelo de revancha entre el monarca supermosca del CMB, Juan Francisco “Gallo” Estrada y Carlos “Príncipe” Cuadras, se encontró en la cuerda floja por unas horas, después de que el jueves se revelara un positivo por Covid-19 en los exámenes del último, algo que indignó mucho a Cuadras, por lo que este viernes el peleador se sometió a nuevos análisis, los cuales arrojaron negativo y las evidencias fueron enviadas a la promotora Zanfer y Matchroom Boxing, por lo que la pelea volvió a activarse.

Ambos peleadores serán la cereza del pastel de la cartelera que ambas promotoras están montando para el próximo 23 de octubre en las instalaciones de TV Azteca, la cual será una gala espectacular donde se confirmaron tres contiendas de campeonato mundial, entre ellas la de los guerreros estelares.

Cuadras estaba cumpliendo con el protocolo que fue elaborado por Zanfer y Matchroom Boxing previo a la contienda, por lo que este fue a someterse a los tests para determinar si era o no positivo a la enfermedad, y sorpresivamente se mostró un positivo, algo que dejó perplejo al “Príncipe” y a su equipo, quien ningún miembro de se contagió, algo que se le hizo extraño y consternó al pugilista, por lo que exigió realizarse de nuevo otras pruebas.

“Me fui a hacer dos pruebas a diferentes laboratorios particulares, a uno me mandó el Consejo Mundial de Boxeo y al otro particular fui yo. Me entregaron las pruebas hace rato, dos ya certificados de que fui negativo y creo que eso avalan mis palabras. No había síntomas”, dijo Cuadras.

Cuadras estuvo a punto de ver caer como todo su trabajo en las alturas del Centro Ceremonial Otomí quedaba varado sin rumbo fijo por los resultados de su primera prueba, por lo que este se aferró a la idea de que era un error y así lo evidenció al asistir a dos laboratorios diferentes, y en los dos resultados salió negativo.

“Era raro. Me dio la confianza de que mi equipo estaba bien y yo no estaba bien, quizá pudo ser asintomático, mi esposa que duerme conmigo salió negativo. Se me hizo un poco raro. Primero está la salud de mi familia, la mía, más allá de lo deportivo hay que asegurarse de no estar propagando el virus, esto no es un juego, yo me he estado cuidando y estoy listo para destronar al ‘Gallo’”, aseguró.