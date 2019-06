Cruz Azul y Klopp entre afición de Liverpool previo a final

MADRID, España.- Cruz Azul en las finales nunca puede faltar, por medio de su afición el escudo o playera se hace presente en dicha estancia sin importar el lugar del mundo en el que el torneo se dispute.

Dicha presencia es vista como una amenaza para el equipo en turno dada la sequía de títulos que atraviesa el club y la final de la Champions League entre Liverpool y Tottenham no podía quedar exenta de las apariciones cementeras.

Por medio de redes sociales circula la imagen de un joven mexicano que lleva puesta la playera de los reds y sostiene una bandera de la máquina celeste.

Dentro de la misma afición de Liverpool a instantes del inicio del tan esperado partido, Jurgen Klopp, DT del club inglés, fue visto entre los fans rojos y vivió literalmente el lema de la escuadra, sacado de la canción ''You will never walk alone'', pues no caminaba solo e incluso la gente le dificultaba su andar.

Liverpool encara su segunda final consecutiva por ''la orejana'' luego de quedar subcampeón en la edición 2017/18 al perder 3-1 ante el Real Madrid.