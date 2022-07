Cruz Azul se lleva los tres puntos frente a Tigres UANL (3-2)

Cruz Azul logró una victoria contra Tigres UANL por 3-2 durante su primer encuentro de la Liga MX de Apertura, que tuvo lugar este sábado en el Estadio Universitario. Tras el resultado obtenido, el equipo capitalino es séptimo con tres puntos al concluir el partido y Tigres UANL sexto sin puntos en el casillero tras el encuentro.

La primera mitad del duelo comenzó de modo inmejorable para Cruz Azul, que estrenó el marcador con un gol de Rafael Baca a los 17 minutos, finalizando la primera parte con el marcador de 1-0.

El segundo periodo arrancó de manera favorable para el once nicolaita, que consiguió el empate con un tanto de Florian Thauvin a los pocos minutos de la reanudación del partido, concretamente en el minuto 48. Sin embargo, el equipo visitante se puso por delante en el luminoso poniendo el 2-1 a través de un tanto de Ángel Romero en el minuto 64. Pero posteriormente Tigres UANL logró el empate con un gol de Francisco Córdova en el minuto 75. Se puso en cabeza el once capitalino gracias a un gol desde los once metros de Santiago Giménez poco antes del final, concretamente en el 90, acabando el enfrentamiento con un marcador de 3-2 en el luminoso.

El entrenador de Tigres UANL dio entrada a Rafael Carioca, Enrique Quiñones, Nicolás López, Yeferson Soteldo y Eduardo Tercero por Juan Vigón, Raymundo Fulgencio, Florian Thauvin, Francisco Córdova y Jesus Angulo, mientras que Cruz Azul dio luz verde a Carlos Rodriguez, Iván Morales y Rodrigo Huescas, que entraron en sustitución de Christian Tabo, Ángel Romero y Uriel Antuna.

En el partido el árbitro amonestó con una tarjeta amarilla solamente al equipo local. Concretamente, se mostró tarjeta amarilla a Enrique Quiñones.

En la segunda jornada Tigres UANL jugará contra Mazatlán a domicilio y Cruz Azul disputará su partido contra Pachuca en su feudo.