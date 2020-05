Cruz Azul exige reanudación de Clausura 2020 tras vender a varios jugadores

MÉXICO – Pese a que la pandemia del coronavirus mantiene en pausa a la Liga MX, esta obstáculo no ha detenido a la escuadra del Cruz Azul para hacer negociaciones en medio de la contingencia y ya confirmó que hasta vendió a unos cuantos jugadores, por lo que para ellos es una pieza clave que también se regresen las actividades del fútbol mexicano.

El dirigente de los “cementeros”, Robert Dante Siboldi, fue quien hizo la confesión de que la organización entró en negociaciones con varios clubes para poner a la venta a varios de sus futbolistas, los cuales tienen que reportarse con sus nuevas escuadras lo más antes posible, por eso insiste que la Liga MX debería de activar la competencia de Clausura 2020.

Siboldi también apuntó hacia los contratos que están por vencerse de algunos de sus elementos, los cuales tienen como fecha límite el 31 de mayo, por lo que no es la única complicación que se les ha presentado a los directivos, pero afirmó que esa cuestión no le corresponde y solamente tendrá que esperar que pasará.

Cruz Azul y Siboldi han emitido en diversas ocasiones que el trofeo del Clausura 2020 no es lo primordial para ellos, sino que la competencia puede echarse andar y de esta forma conseguir el título de manera justa, ya que muchos rumores apuntaban que en caso de cancelarse el torneo, se les otorgaría el campeonato por ser los actuales líderes.

Pese a que el certamen se canceló justo en el momento en el que Cruz Azul dominaba la competencia, Siboldi afirmó que no sintió ningún disgusto al momento de anunciarse el parón.

“No siento frustración porque es algo que no podemos controlar. Insisto en que veo al equipo muy fuerte tanto en lo mental como en lo físico. En lo personal no me gustaría que se cancelara uno y comenzara otro. Creo que este torneo se tiene que cerrar, así se tenga que esperar hasta septiembre”, sentenció.