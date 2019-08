Cristiano brindó una lección de humildad a su primogénito

LISBOA, Portugal.- Durante una entrevista con TVI, cadena de televisión de su natal Portugal, Cristiano Ronaldo relató como llevó a su primer hijo a conocer el lugar donde vivió cuando iniciaba sus pasos en el futbol profesional.

Fui con Paixao (su mejor amigo con el que vivía) y con Cristiano Jr., entramos a la habitación donde me hospedaba. Y mi hijo se volvió y me dijo: 'Papá, ¿tú viviste aquí?'. Él no se lo podía creer. Piensas que todo es fácil en esta vida. La calidad de vida, las casas, los coches, la ropa… piensan que todo eso cae del cielo.

"Eso es lo que trato de inculcar a mi hijo. Incluso cuando hago evento en escuelas. Intento transmitirle que con talento no te llega. Con trabajo y dedicación creo que puedo conseguir todo aquello que quieres hacer", expresó.

"Subió conmigo y allí estaban las mismas personas que vivían por entonces. Me conmovió, si te soy sincero, porque no esperaba ver a las mismas personas y eso me tocó un poco”, manifestó uno de los deportistas más ricos del mundo.

Cristiano Ronaldo abandonó su natal Madeira a los 12 años para hacerse de un nombre en el balompié internacional.

Firmó con el Sporting de Lisboa en la temporada 2002-03, para después fichar con el Manchester United, donde militó por seis temporadas. En 2009 llegó al Real Madrid por 96 millones de euros, donde consolidó su leyenda. Desde el 2018 forma parte de la Juventus de Turín.