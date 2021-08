"Cristiano Ronaldo ya no tiene intención de jugar. No será convocado": DT de Juventus

TURÍN-. El futuro de Cristiano Ronaldo ya está en otro club fuera de la Juventus y de Liga Italiana, luego de que el director técnico del equipo, Massimiliano Allegri, lo confirmó.

En conferencia de prensa previo al partido de Juventus contra Empoli, de la segunda jornada de Serie A, el entrenador de la 'Vecchia Signora' adelantó que Cristiano Ronaldo le comunicó que ya no desea jugar para Juventus.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Ayer Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar para la Juventus. Por ese motivo no será citado para el partido de mañana”

Comenzó la conferencia de prensa.



�� Allegri: "Ayer @Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar para la Juventus. Por ese motivo no será citado para el partido de mañana."#JuveEmpoli — JuventusFC (@juventusfces) August 27, 2021

"Las cosas cambian, así es la vida. La Juventus sigue y eso es lo más importante. Cristiano hizo su aporte, y ahora se va y la vida continúa. Hay que agradecerle a Cristiano por todo lo que nos dio, y también porque fue un ejemplo para los más jóvenes”, reveló Allegri.

La última temporada de Cristiano Ronaldo con Juventus

En la que fue la última campaña del ‘Bicho’ con el conjunto italiano, el goleador portugués registró 36 tantos y dio cuatro asistencias en 44 partidos. Fue campeón de anotaciones en Liga Italiana.

¿Cuál será su próximo destino?

Al igual que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo tendrá nuevo equipo para esta ya iniciada temporada 2021-22. De acuerdo a los últimos reportes, su siguiente destino podría ser la Liga Inglesa, para regresar a Manchester United.