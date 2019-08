Cristiano Ronaldo quiere cenar con Lionel Messi

MÓNACO.- Durante la Gala de FIFA realizada ayer, donde se llevó a cabo el sorteo de la próxima edición de la Champions League, y la entrega a los mejores jugadores de la temporada anterior, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi brindaron una insólita entrevista.

Esta ceremonia marcó el reencuentro de ambos futbolistas, luego de aquellos épicos duelos que se vivieron cuando el portugués militaba en el Real Madrid.

El argentino aceptó que extraña la competencia contra su colega, que ahora forma parte de la Juventus.

“Sí yo se lo dije en su momento, era lindo tenerlo. Era una rivalidad linda. Ahora está en un gran equipo también, lo vemos desde España”, mencionó el jugador del Barcelona.

Por su parte, Cristiano habló sobre la situación, y terminó invitando a Messi a cenar.

“Compartimos este escenario 15 años. No es fácil. Pero sí tenemos una buena relación, no hemos tenido cena todavía, pero espero que se dé pronto. Por supuesto que extraño jugar en España y esa batalla que tuvimos los últimos años. Me encanta ser parte de la historia junto con Lionel”, expresó.