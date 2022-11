LONDRES.-Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United con efecto inmediato, reportó la BBC.

La decisión sigue a una controvertida entrevista en la que el jugador de 37 años criticó al club y dijo que "no tenía respeto" por el entrenador Erik ten Hag.

Ambas partes afirmaron que la salida de Ronaldo fue "de mutuo acuerdo".

Cristiano Ronaldo acusa al Manchester United de traición

Ronaldo acusó al club de traicionarlo y dijo que lo han obligado a marcharse, al tiempo que aseguró que no respeta al entrenador, Erik ten Hag.

El delantero portugués regresó en agosto de 2021 al United -club en el que ganó ocho grandes trofeos entre 2003 y 2009- procedente de la Juventus para una segunda etapa en Old Trafford con un contrato de dos años.

En una entrevista con Piers Morgan para TalkTV, se le preguntó a Ronaldo si la jerarquía del United estaba tratando de empujarlo fuera del club.

 

Sí, no sólo el entrenador (Ten Hag), sino otros dos o tres tipos del club. Me sentí traicionado", dijo. "Sí, me siento traicionado, y sentí que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, sino también el año pasado".

El mes pasado, Ten Hag dijo que Ronaldo se negó a entrar como suplente contra el Tottenham Hotspur y que abandonó el banquillo a falta de unos minutos para el final del partido. Como castigo no formó parte de la plantilla que se enfrentó al Chelsea el sábado siguiente.

El delantero de 37 años, que es el capitán de Portugal en el Mundial de Qatar, dijo sobre Ten Hag: "No le respeto porque no me respeta. Si no me respeta, nunca le tendré respeto".