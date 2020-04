Cris Cyborg interesara en incursionar en el boxeo

BRASIL - La brasileña Cris Cyborg, estrella en los combates de artes marciales mixtas (MMA), tiene en mente participar en peleas de boxeo.



Dijo incluso que podría tener una primera pelea contra la invicta campeona Cecilia Braekus como una posible oponente cuando el mundo deportivo vuelva a tener actividad.



Cyborg, de 34 años, cuyo verdadero nombre es Cristiane Justino Venancio, es la única peleadora que posee títulos en las cuatro principales compañías de promoción de MMA.

A través de un vídeo publicado en TMZ Sports, dijo que "estoy entrenando mucho en boxeo ahora".Agregó que "estaba pensando en quizás hacer mi próxima pelea en boxeo... Cecilia Braekhus y yo siempre hablamos. Pero, ya sabes, estoy entrenando. Sería una gran pelea".En el mismo vídeo indicó que "me gusta retarme. Nunca busco el camino fácil. Me gusta entrenar duro y hacer la mejor pelea como profesional, además de agradar a los aficionados".Cibor recordó que ha competido en "jiu-jitsu, lucha libre, MMA, lucha. No he tenido oportunidad de pelear Muay Thai, tampoco boxeo. Para mí, será un honor pelear contra Braekhus".