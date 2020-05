“Creen que somos ratas de laboratorio”: Danny Rose en desacuerdo con regreso del futbol

Danny Rose, jugador del Newcastle, se mostró en desacuerdo con el regreso a la actividad del futbol, pues afirma que los futbolistas también son personas que corren el riesgo de contagiarse de coronavirus.

La gente dice que deberíamos retomar el futbol, como si fuéramos conejillos de indias o ratas de laboratorio. Puedo imaginarme a la gente en casa diciendo que si ganamos tanto dinero podemos volver a jugar. Me pregunto si merece la pena. Podría arriesgar potencialmente mi salud por divertir a la gente y, siendo sincero, no lo deseo”, manifestó a The Lockdown Tactics.