Correrá Corella para John Deere

El sonorense René Corella encarará el Campeonato Nacional Mexicano de Ciclismo enfundado en los colores del mejor equipo de esta disciplina en Holanda, con el cual ya había alcanzado un acuerdo hace algunos meses.

El hermosillense anunció a través de sus redes sociales que formará parte del conjunto de John Deere Cycling Team NWVG del país europeo en el próximo certamen nacional, después de que no pudiera correr en el Viejo Continente el principio de temporada a causa del

Covid-19.

Ya había firmado con ellos para la mitad de la temporada, yo me iba a ir en julio, pero con esto de la pandemia no me he podido ir, porque todavía no se acepta la entrada de ciudadanos mexicanos a la Unión Europea, entonces estoy nada más esperando, y como aquí en México acaban de autorizar el campeonato nacional, voy a correr con esos colores”, destacó.