Correr más, la clave en la victoria de Xolos

TIJUANA, BC.- En cuanto hizo sonar su silbato el árbitro dos jugadores de Xolos no pudieron más con el cansancio, el entrenador Pablo Guede sonríe, eso es lo que esperaba de su equipo.

El director técnico de Xolos explicó la victoria 2-1 contra Monterrey con el sacrificio que pusieron sus jugadores y con una reflexión sobre sus derrotas más dolorosas del torneo.

“Nosotros sin correr no somos nada, nosotros si no corremos no le ganamos a nadie. Eso es una realidad. Ya tenemos la experiencia de haber recibido siete goles en dos partidos por no haber corrido lo que nosotros tenemos que correr”, dijo en videoconferencia.

Su siguiente partido será de visita contra Mazatlán, un duelo importante para mantener el buen paso, esta reciente victoria los ayuda a entrenarse con una sensación distinta.“Siempre un triunfo anima a trabajar de mejor manera”, comentó.