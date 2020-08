Coronado ve una liga fuerte

El hecho de que la Liga de Expansión MX vaya a tener algunos equipos completamente nuevos no significa que el nivel vaya a bajar, aseguró el mediocampista de Cimarrones de Sonora Alexis Coronado.

El jugador sonorense comentó que estos conjuntos, en su mayoría, venia haciendo las cosas bien en Segunda División, y la intención que van a tener es que por algo se lograron ganar un puesto en el nuevo circuito.

Yo digo que todo ayuda, son equipos nuevos, pero eran equipos que en Segunda siempre estaban arriba, no eran equipos que estaban abajo, Tlaxcala o Tepatitlán siempre estaban peleando el título, y seguramente no ayudará que sea una gran competencia”, manifestó.

Con tres de años de experiencia en el equipo grande, Alexis sabe que esto podría jugar a su favor para afianzarse en el cuadro título y ser un referente del conjunto después de que varios jugadores dejaran la organización.

“Creo que tengo una poca de experiencia y quiero ayudar a mis compañeros, y si me toca o no me toca ser titular, estar a disposición de mi entrenador, hacer buenos entrenamientos para que la competencia interna sea más fuerte y eso haga que el equipo sea más fuerte también”, explicó.

Después de los dos encuentros de preparación que sostuvieron contra Dorados de Sinaloa, Alexis reconoció que poco a poco se van adaptando al sistema de juego que busca Gabriel Pereyra, y que cada vez se sienten más acoplados.

“Todos vamos parejos con el profe, excelente sistema de juego, muy intenso y en los partidos se vieron cosas buenas, también hay cosas que corregir pero bien, el equipo va bien y lo más importante es que todos vamos para donde mismo”, aceptó.