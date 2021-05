“Corazón en las manos”: Solicitan Rastreadoras de Obregón ayuda a “Canelo” Álvarez para un vehículo 

CIUDAD OBREGÓN.- Mediante un vídeo en su pagina de Facebook el colectivo de búsqueda de desaparecidos “Rastreadoras de Ciudad Obregón” solicitó apoyo económico al boxeador Saúl “Canelo” Álvarez para poder continuar con su labor.

Nora Lira Muñoz, líder del colectivo, narra en el vídeo que como grupo buscador tienen muchas necesidades que ellas mismas costean, pero que requieren de urgencia un vehículo en el cual poder salir a campo a realizar jornadas de búsqueda.

“Sigo de pie y sigo en la lucha porque tengo un compromiso muy grande con Ciudad Obregón porque son muchos los desaparecidos y necesitamos buscarlos, no tenemos apoyo del gobierno ni de ninguna institución, tenemos el apoyo de la ciudadanía, pero es poco”, detalló.

“Te pido mediante este medio, ya que me inspiras confianza y eres de gran corazón, que nos ayudes, quiero que nos ayudes con un vehículo, no te pido lujos, no te pido grandes cosas, solo algo donde podamos movernos para nuestras búsquedas 15 personas, te lo pido con el corazón en la manos”, manifestó.

En el vídeo que dura 2 minutos con 50 segundos solicita ayuda también de la ciudadanía para difundir la grabación para que pueda llegar al boxeador mexicano y puedan tener alguna respuesta.