Convivan con sus seres queridos: Chicharito al recordar entre lágrimas a su abuelo

GUADALAJARA, Jalisco.- El delantero Javier Hernández compartió, entre lágrimas durante una transmisión en vivo, su sentir por el fallecimiento de su abuelo y exfutbolista Tomás Balcázar.

“En estas situaciones la sociedad te dice que tienes que vivirla complemente con tus seres queridos, con la familia… Quiero agradecerle a la gente que me ha escrito, que le ha llamado a mi familia. El recuerdo de mi abuelo seguirá aquí con nosotros”, destacó.

En su interacción en Instagram Live, ‘Chicharito’ también dio algunos detalles de los últimos instantes de la vida de su abuelo y las complicaciones médicas que apagaron su vida a los 88 años de edad.

Aunque ya viajó de Guadalajara con su pareja e hijo, el futbolista mexicano dedicó varios minutos en agradecer el legado de Tomás Balcázar.

“Mi abuelo tuvo una vida extraordinaria, viajó mucho, estuvo rodeado de mucho amor, se realizó como ser humano, vio realizar a todos sus hijos, nietos, no sólo en lo profesional sino en la vida.

“Me cuesta hacer ejercicio ahorita, me recuerda mucho a él. Quería expresarles esto, compartirles lo bonito de esta vida y lo paradójico, si me viera, me diría ‘¡órale, pendejo, a trabajar!’, escucho que me dice”, atizó Hernández en una breve risa.