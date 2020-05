¡Consejero de lujo! Jared Borgetti habla sobre futuro de Jiménez y Lozano en Europa

Jared Borgetti, un histórico goleador mexicano, habló acerca de sus colegas Raúl Jiménez e Hirving Lozano, aconsejándolos desde su experiencia para saber que hacer con su futuro.

En primer lugar, el ex jugador de Santos sugirió al delantero del Wolverhampton mantenerse en el equipo la siguiente temporada, pues de esa forma podría escuchar mejores ofertas de otros clubes de mayor jerarquía.

"Es cuestión de cada quién, en dinero puede ser que le paguen más en Manchester (United), pero en los Wolves podría convertirse en un ídolo”, opinó.

Borgetti se convirtió en el primer mexicano en jugar en la Premier League, con el Bolton Wanderers, donde anotó siete goles.

Por otro lado, el “Zorro del Desierto”, consideró que Lozano, que batalla en el Napoli, a reflexionar acerca de lo hecho con el equipo de la Serie A de Italia.

“Chucky tendría que replantearse y ver qué ha hecho bien y qué ha hecho mal para intentar ganarse un lugar con su entrenador”, expresó.

Finalmente, lamentó que existan pocas facilidades para los atacantes nacidos en México, pues eso impide su desarrollo y a la larga afectará a la Selección Nacional.

"No hay oportunidades para los delanteros mexicanos, no hay paciencia para que realmente demuestren si están o no", mencionó.