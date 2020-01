"Conor McGregor no quiere pelear", afirma Jorge Masvidal

ESTADOS UNIDOS –El artemarcialista Jorge Masdival, se ha convertido en una estrella de la UFC al conseguir el record del nocaut más rápido de la historia cuando venció en 5 segundos al invicto Ben Askren en el evento de UFC 239 y desde el regreso de Conor McGregor la afición tiene el deseo de presenciar un duelo entre ambos peleadores.

Pero el deseo de los amantes del deporte de los golpes podría caerse, ya que Masdival aclaró que McGregor no quiere combatir ante él, tanto como el irlandés y su esquina no han mostrado interés para pactar el duelo y el presidente de la empresa Dana White, tampoco ha mostrado mucho optimismo para montar el evento.

“Conor McGregor no quiere pelear, honestamente no quiere pelear, Dana White ha dicho que no, el campamento de él ha dicho que no, tengo que ir por otra pelea”, señaló.

Masdival también resaltó que le desea lo mejor en su vida y su carrera, pero sentenció que el buscará otros combates y no va a esperar la respuesta de McGregor y señaló ha campeón welter, el nigeriano Kamaru Usman, como posible candidato.

Información por ESPN.