Conor McGregor come abejas muertas

MIAMI, Florida.- Los peleadores de artes marciales mixtas están acostumbrados a protagonizar escenas que generan asombro en el espectador, pero la excentricidad de algunos, como Conor McGregor, va más allá del octágono.

Como muchas durante el confinamiento, el irlandés publicó un video en el que se le aprecia disfrutando de un día soleado en su hogar; sin embargo, acompañó su intento de bronceado con un peculiar manjar: abejas muertas.

Los insectos estaban contenidos en un frasco de higos negros, y 'The Notorious' no se notaba convencido de ingerirlos; de hecho, entre su indecisión, algunos se le cayeron en el abdomen, provocándole algo de pánico.



Tras ponerlos de vuelta en el recipiente y ante la incredulidad de su esposa, hija y un amigo, McGregor metió una abeja a su boca, para inmediatamente ser cuestionado sobre la sensación. Aunque respondió: "chicloso", su rostro no denotaba placer, como sí lo ha hecho durante sus múltiples victorias de UFC.

No quedó clara la razón por la que decidió comer abejas muertas, pero hubo quien le recordó (en redes sociales) que es una tradición en algunos países asiáticos.