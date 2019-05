¿Conoces la letra del himno de la Champions?

MADRID, España.- Seas aficionado al futbol o no, de seguro has escuchado alguna vez el Himno de la UEFA Champions League.

Hay que admitir que la melodía interpretada previo a los partidos del torneo, es bastante pegajosa.

Pero, ¿conoces la letra o el idioma en el que esta escrita?

Pues bien, la canción de tres minutos de duración esta escrita en los tres idiomas oficiales del organismo: alemán, francés e inglés.

En 1992, la UEFA invitó al inglés Tony Britten para realizar el himno, el cual se adaptó de la pieza musical del alemán Georg Friedrich Handel “Zadok the Priest” y la música es interpretada por la Orquesta Filarmónica Real, con los coros de la Academy of Saint Martin.

Esta compuesto por dos estrofas y un estribillo que busca resaltar la hermandad que existe en Europa.

El estribillo se escucha antes del comienzo de cada encuentro del certamen, y las cadenas de televisión que transmiten partidos están obligadas a emitir una versión reducida antes y después del juego.

La pieza ha sido cantada en vivo por artistas como Andrea Bocelli en la final de algunas ediciones del torneo, como en 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 y 2016.

Esta es la letra del himno:

Original

Ceux sont les meilleurs equipes, Sie sind die aller besten Mannschaften, the main event.

Die Meister, Die Besten , les meilleurs equipes, the champions.

Une grande réunion Les grandes et les meilleurs! Eine groBe sportliche Veranstaltung the main event: Ils sont les meilleurs Sie sind die Besten, These are the champions.

Die Meister, die Besten, les Grandes equipes, the champions.

Die Meister, die Besten, les Grandes equipes, the champions.

Traducción

Ellos son los mejores equipos, los mejores equipos, el evento principal.

Los maestros, los mejores, los grandes equipos, los campeones.

Una gran reunión, un gran evento deportivo, el evento principal.

Los maestros, los mejores, los grandes equipos, los campeones.

Los maestros, los mejores, los grandes equipos, los campeones.