¡Confusión! Le hacen memes a Dr. Wagner al creer que fue detenido

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que este lunes se diera a conocer la detención del "Dr. Wagner" en Roma, algunos cibernautas se sorprendieron de la noticia al confundirlo con el luchador mexicano, acontecimiento que provocó la creación de memes en redes, mismos que compartió Dr Wagner Jr en sus redes sociales.

Ramón Cristóbal Santoyo, conocido como "Dr. Wagner", fue detenido esta mañana en el aeropuerto de Fiumicino de Roma, acusado de lavado de dinero y tráfico de drogas.

Sin embargo, usuarios asociaron este suceso con el "Dr Wagner Jr", por lo que decidieron compartir en la cuenta de Twitter del luchador que no se trataba de él. "Por un momento me espanté", expresó un cibernauta ante la aclaración de que se trataba del presunto operador del Cártel de Sinaloa.

Otros escribieron al ver las noticia: "díganme que no es mi ídolo", "No inventes... que bueno que no eres tú, bien... bien...".

Santoyo fue arrestado cuando de dirigía rumbo a México en escala en París. Medios lo han definido como “un caballero distinguido, un estilo irreprochable. Un hombre de negocios, lejos de la imagen del sombrío exponente de la mafia mexicana cubierto de tatuajes”.

A continuación, los mejores memes:

@WagnerJrOficial No inventes . . . que bueno que no eres tú, bien ... bien....bien...bien.... https://t.co/Z2I3U0WUw2 — Oswaldo El Potrillo (@Oswaldomtzvalti) September 23, 2019

Hahaha ño asusten



Bien, bien, bien ����

A pretty mexican voice �� pic.twitter.com/Ib9nbcq8a1 — Carito (@CaritoRdguez) September 23, 2019

y yo así cuando creí que era @WagnerJrOficial ,que susto pic.twitter.com/5Qq5f92nrR — Galen Marek (@Starkiller_36) September 23, 2019