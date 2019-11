Con gol "maradoniaco", Bravos complican liguilla a Pumas

CIUDAD DE MÉXICO.- El futuro de Pumas cambió radicalmente. De tener en las manos un boleto para la Liguilla, ahora tienen un rosario y una calculadora.

La mala fortuna, el mal futbol o la mala organización. Todo sumado podría dar como resultado otro fracaso de los Pumas, que no pudieron ganar a FC Juárez en el Olímpico Universitario y tuvieron que conformarse con un empate 1-1 y ahora su lugar en la Fiesta Grande depende de otros equipos.

Carlos González dio vida a los Pumas con su gol al minuto 33. El paraguayo aprovechó un recentro de Felipe Mora y barriendose abrió el marcador. El escenario y ambiente era inmejorable en Ciudad Universitaria.

Pumas con dos hombres en el ataque de apoderó del partido. Línea por línea eran mejores y la victoria auriazul parecía el único resultado posible. Así se fueron al descanso.

Min 65: ¡G⚽⚽⚽LAZO! José Esquivel recupera el balón en medio campo y conduce hasta fuera del área contraía para disparar e igualar el marcador.

Pumas 1-1 FC Juárez

Ya en la segunda mitad inició el martirio auriazul. Primero Carlos González tuvo que abandonar el campo por una lesión en el hombro; acción seguida, Víctor Malcorra falló la pena máxima al 58' al entregar el esférico al arquero Iván Vázquez. Pero aún falta más.

Lo impensable sucedió. Los capitalinos dominaban y el segundo gol se veía cercano, pero no, FC Juárez lo empató con un zapatazo de José Esquivel al minuto 64.



El ambiente en el Olímpico Universitario cambió totalmente. Los abucheos no cesaron para el capitán auriazul Víctor Malcorra, Pumas no llegaba con claridad y la Liguilla ya no se veía tan cercana.

Un auténtico drama el que se vivió en los minutos finales del encuentro. FC Juárez cerró el medio campo y su zona defensiva, los universitarios batallaron para llegar con claridad.

Ya en tiempo de compensación, dos postes en la cabaña de Iván Vázquez y uno más en la de Alfredo Saldívar. El empate parecía sentenciado para alargar el drama hasta la última fecha.

Pumas lo tuvo todo. Su futuro en el Apertura 2019 dependía de ellos y no lo supieron aprovechar. Ahora, con escasas posibilidades, irán a Pachuca después de la Fecha FIFA a jugarse la vida. Ganar y esperar resultados, ya no hay más.