Con estadio lleno, Maradona fue presentado como DT de Gimnasia y Esgrima

LA PLATA, Argentina.- Con gran furor fue recibido Diego Armando Maradona en su presentación con Gimnasia y Esgrima de La Plata, llenando el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Como si se tratara de un partido de futbol, los fanáticos hicieron largas filas para ingresar al recinto, en lo que fue su primer entrenamiento con el equipo. Con lluvia de papeles y bombas de humo en su honor, el ex futbolista rompió a llorar ante las muestras de cariños de la que será su nueva afición.

"Yo no soy mago, vengo a trabajar. Y este plantel va a ser un ejemplo. No voy a faltar a ningún entrenamiento. Acá se viene a entrenar y el que no entrena no juega. ¡El que no corre no juega!", manifestó.

Gimnasia se encuentra en el último puesto de la tabla de promedios, en la lucha por no ser uno de los tres equipos en descender a la segunda división del balompié albiceleste.

Su próximo partido será el 15 de septiembre, como local, ante el campeón de la Superliga Argentina, el Racing.