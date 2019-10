Con apoyo de Julio César Chávez, lanzan "Mariguanol"

CIUDAD DE MÉXICO.- Ofrecer a los mexicanos los beneficios de la marihuana de una manera responsable, legal y regulada es el objetivo de Janko Ruiz de Chávez, director operativo de CBD Life, quien en compañía de Julio César Chávez, la leyenda del box, lanzó el producto "Mariguanol", que sirve para aliviar el dolor.



Previo a una clase de box al lado del expugilista en JC Chávez Boxing Studio, Janko Ruiz resaltó que la industria del cannabis es una ventana de oportunidad para el país que no sólo beneficiaría la salud de la población, sino que también podría generar ganancias económicas.



Es un gran orgullo y responsabilidad traer productos formulados con la más alta calidad y que estén al alcance de las familias mexicanas. Creemos que la oportunidad de la industria del cannabis es enorme en muchos sentidos:



"Primero, en el sentido de la salud de los mexicanos, y segundo, en el tamaño de la industria, que puede generar una derrama económica importante, producir empleos y abrir todo un mundo nuevo de oportunidades para el mercado interno y de exportación de derivados del cannabis", indicó.



En entrevista con EL UNIVERSAL, agradeció al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador porque ha apoyado la iniciativa de la despenalización y legalización de la planta para sus diferentes usos, aunque especificó que CBD Life trabaja bajo las modificaciones a la Ley General de Salud hechas en 2017.



"Estamos muy contentos con el gobierno actual, porque ha decidido apoyar la iniciativa de la despenalización del cannabis para sus diferentes usos recreativos e industriales. Estamos felices con esa decisión y creemos que apoya la industria en general; sin embargo, nosotros trabajamos bajo la modificación de ley de 2017, que permite derivados de cannabis con menos de 1% de THC, pero nos da un gusto enorme por la industria, porque para México es una buena oportunidad. Ojalá se pueda ejecutar de la mejor manera".

En su oportunidad, Julio César Chávez afirmó que lleva días usando la pomada y que ha sentido mejoría en sus articulaciones, que ya están muy desgastadas por la práctica de ejercicio; además recomendó el "Mariguanol" por ser un producto que no tiene efectos sicoactivos, por lo que no afectaría a los atletas de alto rendimiento, puesto que no aparecería en los exámenes de dopaje.



"Yo no lo recomendaría si fuera algo que realmente afectara al ser humano. Yo no puedo probar marihuana ni cocaína ni nada que sea droga, porque estoy en rehabilitación —tengo 10 años limpio, gracias a Dios—, entonces, si viera que la pomada podría perjudicar a alguna persona, no se los recomendaría, así que pueden usarlo, de verdad", comentó.



Luego de agradecerle a quien es considerado el mejor boxeador que ha dado México, Janko Ruiz de Chávez mencionó que, en su etapa inicial, CBD Life cuenta con cinco productos a la venta: tres bálsamos cosméticos, un aceite para masaje erótico y el "Mariguanol", pomada que se podrá adquirir en farmacias y tiendas naturistas con un costo sugerido de 189 pesos.



"Es un honor tener aquí al campeón Julio César Chávez, quien a través de su carrera ha puesto a nuestro país en alto. Estoy seguro de que para muchos mexicanos es nuestro ídolo desde la infancia; nadie mejor que él para recomendar nuestro producto, que, estamos seguros, beneficiará a atletas de alto rendimiento, sean boxeadores o luchadores".



Para el empresario, "Mariguanol" será una opción para aliviar el dolor de los 27 millones de mexicanos, quienes, de acuerdo con la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, viven con dolor agudo o crónico.