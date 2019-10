Con Aníbal Sánchez en la lomita, Nacionales se lleva el primero ante Cardenales

SAN LUIS, Missouri.- Resulta que los tres grandes de Washington son en realidad los cuatro grandes.

No se olviden de Aníbal Sánchez.

El derecho venezolano no permitió hits hasta la octava entrada, Howie Kendrick aportó otro par de batazos cruciales y los Nacionales de Washington derrotaron el viernes 2-0 a los Cardenales de San Luis en el primer partido de la serie por el campeonato de la Liga Nacional.

Cuando subió al montículo en el octavo capítulo, Sánchez sólo había permitido que tres corredores se embasaran durante el partido. Entonces el primera base Ryan Zimmerman frustró un hit a Tommy Edman al arrojarse para una atrapada sobresaliente y sacar así el primer out, pero el emergente venezolano José Martínez conectó un sencillo al centro, el primer imparable de los Cardenales.

Sean Doolittle entró al relevo y sacó cuatro outs al hilo para poner fin al partido de un solo hit de San Luis, llevándose así su primer salvamento en postemporada en dos campañas.

Sánchez y Doolittle le facilitaron las cosas al piloto Dave Martínez en la fría noche después de que los Nacionales colocaran al taponero Daniel Hudson en la lista de paternidad antes de la primera actuación del equipo en la serie por el campeonato de la Liga Nacional, desde que los Expos de Montreal se mudaron a Washington antes de que comenzara la campaña de 2005.

No soy supersticioso, pero cuando tienes un partido sin hit... me estaba congelando y no quería ponerme una chaqueta”, afirmó Martínez. “Me quedé con esto, sólo esta sudadera, todo el partido”.